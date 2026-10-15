البرلمان يعقد جلسته المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية

عقد ، مساء الخميس، جلسته المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية.

وقال إعلام المجلس في بيان، إن "رئيس يفتتح أعمال الجلسة 26"، مشيرا الى أن "عدد الحضور 261 نائب".

وكان البرلمان حدد، اليوم الخميس، موعداً لعقد جلسة تخصص للتصويت على مرشحي نواب والوزارات الشاغرة والمستحدثة.

يشار الى أن صوت في (14 أيار 2026) على الحكومة الجديدة برئاسة بعد عقده جلسة مخصصة لهذا الغرض، باستثناء وزارات بقيت شاغرة.