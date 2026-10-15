نواب من كتل سياسية مختلفة يرفضون استحداث مناصب حكومية ويعلنون مقاطعة الجلسة

وذكر مراسل ، أن "عدداً من نواب المتمثلين بكتلة بدر النيابية وإشراقة كانون وحقوق، عبروا عن رفضهم استحداث مناصب ووزارات جديدة ضمن الحكومة الجديدة".وتابع، أن "النواب قرروا مقاطعة الجلسة المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية والتصويت على نواب رئيس ".