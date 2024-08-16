توقعات علمية: 2024 سيكون العام الأكثر سخونة تاريخيا

ونقلت شبكة ان بي سي نيوز الامريكية، عن مؤتمر صحفي للوكالة ان هناك احتمالا بنسبة 77 % أن يكون هذا العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وبنسبة 100 بالمئة أن يكون ضمن السنوات الخمس الأكثر سخونة تاريخيا.وقالت رئيسة قسم الرصد بالمراكز الوطنية لمعلومات البيئة التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، كارين غليسون، قولها إن ما يقرب من خُمس مساحة اليابسة بالعالم شهدت درجة حرارة قياسية في يوليو الماضي.وأضافت غليسون: "لا يزال الكوكب حارا بشكل لا يصدق"، مشيرة إلى أن "درجات الحرارة العالمية الشهر الماضي كانت قريبة جدا من مستوى يوليو 2023، وسجلت أوروبا وأفريقيا وآسيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق، بينما جاءت أميركا الشمالية في المرتبة الثانية".وأكد الباحثون الذين يتتبعون درجات الحرارة الاستثنائية، وفق الشبكة، أن حرق الوقود الأحفوري يقف وراء ارتفاع درجات الحرارة، لذلك سيستمر هذا الاتجاه حتى يتحكم البشر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.ومع ذلك، عززت ظاهرة المناخ الطبيعية "النينو" خلال هذه الفترة الأخيرة، درجات الحرارة المرتفعة أيضا، بحسب "إن بي سي نيوز".