صور مذهلة لسطح القمر كما لم تره من قبل!

في انجاز غير مسبوق، قام المصور الفلكي الكردي داريا كاوا مرزا بالتقاط صور شديدة الوضوح والدقة لسطح القمر، تكشف عن عدد لا يحصى من الحفر والتلال المضيئة بأشعة الشمس وذلك باستخدام تلسكوب Celestron NexStar 8SE مع كاميرا Canon EOS 1200D مثبتة عليه.استغرقت هذه المهمة المذهلة أربعة أيام متتالية من المراقبة والتصوير المستمر للقمر، أسفرت عن صور رائعة يصل حجمها إلى إلى 708 جيجابايت، مكونة من أكثر من 81,000 صورة مكدسة.تكشف الصورة النهائية عن التضاريس الرائعة لسطح القمر وبلغت دقة الصورة 159.7 ميجابكسل.