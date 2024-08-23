حلقة أرضية 6 أضعاف مساحة العراق لا تمر فوقها الطائرات أبدًا.. ما قصة منطقة "سقف العالم"؟

واستعرض موقع ترافل اند لايسر، سبب تجنب الطائرات للتحليق فوق هضبة التبت، والتي تقع غرب الصين وشرق باسكتان وافغانستان، حيث يشير الى ان هناك فجوة غالبًا فوق التبت، حيث يمكن عادةً رؤية الطائرات تحلق في مسارات أنيقة ومنظمة إلى الشمال والجنوب من هذه المنطقة الضخمة، ولكن ليس من خلالها، وذلك لأنها واحدة من أعلى المناطق على وجه الأرض، بمتوسط ارتفاع يبلغ حوالي 15 الف قدم، فهي تشمل العديد من السلاسل الجبلية الرئيسية، بما في ذلك جبال الهيمالايا، موطن أعلى جبل في العالم، جبل إيفرست، الذي يطلق عليه لقب "سقف العالم".وبالرغم من ان الطائرات تحلق على ارتفاع كبير اكبر من 15 الف قدم، ويتراوح بين 30 و42 الف قدم، الا ان هذه المنطقة تبقى مؤثرة في حركة الطيران، حيث انه إذا تعرضت طائرة لانخفاض الضغط عند ارتفاع الطيران، فإن أقنعة الأكسجين ستنتشر، وسيهبط الطيار بسرعة إلى ارتفاع يحتوي المزيد من الأوكسجين قد يصل الانخفاض الى اقل من 10 الاف قدم فوق سطح الارض، ونظرًا للارتفاع المتوسط لهضبة التبت، فإن النزول إلى هذا المستوى المنخفض غير متاح، ، مما قد يتسبب في حدوث مشاكل لأي طائرة تواجه صعوبات فوق هضبة التبت، لذلك، لأسباب تتعلق بالسلامة، تختار العديد من شركات الطيران تجنب الطيران في هذه المنطقة، كما ان السبب الثانوي هو ان الجبال تسبب اضطرابات ومطبات هوائية اثناء الطيران.