ناسا: تأجيل إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "Crew Dragon"

وكان من المقرر إطلاق المركبة يوم 26 ايلول، ووفقا لبيان ناسا "تأجل إطلاقها إلى 13.17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 20.17 بتوقيت موسكو) من يوم 28 ايلول، بسبب الظروف غير الملائمة للإطلاق نتيجة تشكل العاصفة الاستوائية هيلين في البحر التي تتحرك، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير بسرعة 20 كم/ساعة وتصل سرعة الرياح إلى 20 م/ثانية. ومن المتوقع وصول هذه العاصفة إلى ساحل فلوريدا الغربي يوم 26 ايلول.وتجدر الإشارة، إلى أن رائد الفضاء الروسي غوربونوف ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة الفضائية Crew Dragon في إطار اتفاقية المتبادل الموقعة بين مؤسسة "روس كوسموس" ووكالة ناسا، التي تسمح بضمان وجود على الأقل رائد فضاء واحد من وآخر من على متن المحطة الفضائية الدولية لخدمة القطاعين الروسي والأمريكي. وحاليا تجري المباحثات بين الجانبين بشأن تمديد سريان هذه الاتفاقية.