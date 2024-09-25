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ناسا: تأجيل إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "Crew Dragon"
علم وعالم
2024-09-25 | 10:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
421 مشاهدة
كشفت وكالة الفضاء الامريكية "ناسا"،
اليوم
الأربعاء، عن تأجيل إطلاق المركبة الفضائية المأهولة Crew Dragon التي سيكون ضمن طاقمها رائد الفضاء الروسي
ألكسندر
غوربونوف إلى يوم 28 ايلول.
وكان من المقرر إطلاق المركبة يوم 26 ايلول، ووفقا لبيان ناسا "تأجل إطلاقها إلى
الساعة
13.17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 20.17 بتوقيت موسكو) من يوم 28 ايلول، بسبب الظروف
الجوية
غير الملائمة للإطلاق نتيجة تشكل العاصفة الاستوائية هيلين في البحر
الكاريبي
التي تتحرك، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير
باتجاه
خليج المكسيك
بسرعة 20 كم/ساعة وتصل سرعة الرياح إلى 20 م/ثانية. ومن المتوقع وصول هذه العاصفة إلى ساحل فلوريدا الغربي يوم 26 ايلول.
وتجدر الإشارة، إلى أن رائد الفضاء الروسي
ألكسندر
غوربونوف ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة الفضائية Crew Dragon في إطار اتفاقية
الطيران
المتبادل الموقعة بين مؤسسة "روس كوسموس" ووكالة ناسا، التي تسمح بضمان وجود على الأقل رائد فضاء واحد من
روسيا
وآخر من
الولايات المتحدة
على متن المحطة الفضائية الدولية لخدمة القطاعين الروسي والأمريكي. وحاليا تجري المباحثات بين الجانبين بشأن تمديد سريان هذه الاتفاقية.
المحرر
سعد أحمد
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