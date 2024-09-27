ظاهرة فلكية غريبة.. الأرض على موعد مع ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين

وتحدث هذه الظاهرة بدخول كويكب طوله يعادل حافلة ذات طابقين إلى مدار الأرض ليرافق القمر "الأصلي" للأرض لمدة تصل إلى شهرين.وهذا الكويكب هو جزء من حزام كويكبات تتكون من مجموعة من الصخور الفضائية في النظام الشمسي، وتدور حول الشمس.ويشبه الكويكب القمر الصغير ويطلق عليه "2024 PT5"، وسيكون في مجال تأثير الجاذبية الأرضية لفترة مؤقتة، مما يجعله "مرافقا" لقمر الأرض.قمر صغيرونقلت عن أستاذ علم الفلك المشارك بجامعة نوتنغهام البريطانية، براون قوله إن "القمر الصغير هو جسم يدور حول جسم آخر في النظام الشمسي".وأضاف براون: "هذه الأجسام لا تدور حول الأرض إلى الأبد، بل يكون ذلك لفترة قصيرة".واكتُشف "2024 PT5" لأول مرة في أغسطس آب العام الماضي، قبل يوم من اقترابه من الأرض على مسافة 568500 كيلومتر.وأشار براون إلى أن "القمر الصغير" سيدور حول الأرض لمدة 57 يومًا.وعلى الرغم من أنه سيكون زائرا مؤقتا، فإن توقعات العلماء تشير إلى أنه سيعود إلى مدارنا مجددا في عام 2055.