اقتراح علمي لتغيير مسار الكويكبات الخطرة عن الارض

وذكرت مجلة Nature، أن "الطريقة تتضمن استخدام السلاح النووي، حيث أجرى مور ومجموعة من زملائه تجربة تحاكي ما يمكن أن يحدث عند تفجير قنبلة نووية بجانب الكويكب. وكان هذا العلمي قد درس سابقا تأثير الصدمة المنبعثة من القنبلة الناتجة عن تمدد الغازات في تغيير مسار الكويكب، ولكن يؤكد أن كمية كبيرة من الأشعة السينية المنبعثة من انفجار القنبلة تأثيرها في تغيير مسار الكويكب".وباستخدام وحدة خاصة تمكن العلمي من محاكاة انبعاث الأشعة السينية التي قطعت "كويكبات من السيليكون والكوارتز مقاسها 12 ملم" المستخدمة في التجارب إلى نصفين. كما أن الأشعة تسببت في تبخر جزء من سطح "الكويكبات". أما الناتج فدفع الأجسام بلغت 69.5 و70.3 متر في الثانية.ويعتزم الباحثون إجراء تجارب ويأملون في يوم ما إجراء تجربة في الفضاء.