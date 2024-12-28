علماء يدقون ناقوس الخطر: المواطنون في خطر

نيوز – دولي

صرح البروفيسور فيشنو ريدي، من أريزونا، أن العلماء يخشون وقوع حدث كارثي، بسبب الزيادة السريعة في كمية الحطام الفضائي حول الأرض.

وقال الأستاذ في أريزونا فيشنو ريدي، في حديث صحفي إن "عدد الأجسام التي أطلقناها في الفضاء، خلال السنوات الأربع الماضية زاد بشكل كبير، وهو الوضع الذي كنا نخشى حدوثه دائما".

وتم التأكيد على أن العلماء يشعرون بالقلق إزاء ما يسمى بمتلازمة كيسلر، وهي عملية افتراضية يمكن أن تؤدي إلى عدم ملاءمة القريب من الأرض تمامًا للأقمار الصناعية.

وبحسب هذه الفرضية، فإن اصطدام جسمين فضائيين في مدار الأرض سيولد شظايا كثيرة، وهذه بدورها سوف تضرب أشياء أخرى وتخلق تأثير الدومينو، وفي نهاية المطاف، سوف تملأ المزيد والمزيد من شظايا الحطام القريب من الأرض.

وتوضح المادة، أن مثل هذا التطور يمكن أن يوقف أي استكشاف للفضاء.

ووفقا للبروفيسور ريدي، فإن الخطر الأكبر من الحطام الفضائي يكمن في المدار الثابت بالنسبة للأرض، على مسافة نحو 35 ألف كيلومتر من الأرض، وهذا هو المكان الذي تدور فيه أقمار الاتصالات.

وحذر أحد العلماء من أن البشرية ليس لديها طريقة سريعة لتطهير المدار الثابت بالنسبة للأرض.

وختم ريدي: "هناك إجماع واسع (بين العلماء) بأن الحطام الفضائي مشكلة خطيرة تتطلب الاهتمام بها بشدة... لا يمكن لأي من العلماء، أن يقول على وجه اليقين أنه يمكن تجنب الكارثة".