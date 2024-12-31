يبدأ بجزيرة وينتهي في المحيط الهادي.. أول وآخر الدول التي سيزورها 2025 بفارق ساعات

وستكون جزيرة ساموا كيريتيامتي والتي تقع جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا، أول منطقة في العالم يزورها العام الجديد وتحتفل باستقباله، وبينما يكون الجزيرة قد دخلت رأس السنة في منتصف الليل من يناير 2025، سيكون الوقت في نيويورك لا يزال الساعة 5 صباحا في 31 ديسمبر 2024.بالمقابل، تكون جزيرة "ساموا" الأميركية، في جنوب المحيط الهادئ، والواقعة بين الولايات وأستراليا، ستكون هي آخر منطقة بالعالم تحتفل بالعام الجديد.وفي العالم العربي، يصل رأس السنة أولاً إلى سلطنة عمان والإمارات المتحدة، ثم تحتفل به لاحقاً باقي وآخرها موريتانيا.