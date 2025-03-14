ظاهرة فلكية نادرة الشهر الجاري

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تشهد مناطق عدة من روسيا، الشهر الجاري ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 8 سنوات، حيث سيكون كوكب الزهرة مرئيًا في الصباح والمساء.

وصرحت ألفيا نيستيرينكو، رئيسة مرصد "فيغا" في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أنه سيتمكن سكان عدد من المناطق الروسية من مراقبة كوكب الزهرة في مراحل مختلفة، في الصباح والمساء من 17 إلى 25 آذار الجاري، وهذا يحدث مرة كل 8 سنوات.

كوكب الزهرة هو أحد الكواكب الأكثر وضوحًا وإشراقًا في الفضاء، أطلق الناس عليه اسم نجم الصباح والمساء، لأنه في أوقات معينة يمكن مشاهدة هذا الكوكب في الصباح والمساء.

وقالت نيستيرينكو: "هذا العام، من 17 إلى 25 مارس (الجاري)، ستتاح لنا فرصة رؤية كوكب الزهرة صباحًا ومساءً في ونيجني نوفغورود وقازان ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك وكراسنويارسك.

وتُسمى هذه الظاهرة بالرؤية المزدوجة للكوكب، ويحدث هذا التأثير عندما يكون كوكب الزهرة في اقتران سفلي مع الشمس (بين الأرض والشمس تقريبًا)".

وأوضحت نيستيرينكو أن الميل النسبي لمدار كوكب الزهرة وقربه من الأرض في هذه التواريخ يخلق ظروفًا تجعل الكوكب على مسافة كبيرة من خط مسار الشمس، أي الدائرة التي تتحرك على طولها الشمس بالنسبة للمراقب على الأرض.

وبحسب نيستيرينكو، فإن الإضاءة المختلفة لقرص الزهرة ستسمح بمراقبة مراحل مختلفة من هذا الكوكب، بما في ذلك هلال الزهرة، والذي يطلق عليه أحيانًا "الشهر الزهري".

وأضافت نيستيرينكو أن كوكب الزهرة سيكون مرئيًا في المساء بعد غروب الشمس مباشرةً، منخفضًا فوق الأفق الغربي، وفي الصباح قبل شروق الشمس فوق الأفق الشرقي. وبعد 25 اذار الجاري، لن يكون الزهرة مرئيًا إلا في الصباح.