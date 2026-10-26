تحذير من توهجات شمسية قوية قد تضرب الأرض اليوم وغداً

وذكر المعهد أن النشاط الشمسي تعافى جزئياً خلال نهاية الأسبوع، مع ظهور منطقتين نشطتين جديدتين على الجانب البعيد من الشمس، شهدتا نشاطاً للتوهجات.وأشار الخبراء إلى أن العواصف المغناطيسية قد تؤثر على أنظمة الطاقة والاتصالات والملاحة، فيما تتدرج شدتها من G1 الضعيفة إلى G5 الشديدة جداً.