بغداد.. حمامات مستشفى النعمان تشهد حالة وفاة "غامضة" لطبيب تخدير

المصدر ذكر للسومرية نيوز، إن طبيب تخدير من مواليد 1997 يعمل بصفة مقيم أقدم تخدير في مستشفى النعمان بمنطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد، توفي اليوم داخل حمامات المستشفى دون معرفة الأسباب.وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت للمستشفى وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة أسباب الوفاة".وفي سياق منفصل، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية عثرت جثة رجل من مواليد 1953 داخل داره ضمن منطقة العلاوي في بغداد"، مشيراً إلى أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة".