إصابة شخصين نتيجة مشاجرة غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإصابة شخصين نتيجة مشاجرة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين اصيبا نتيجة مشاجرة لم تعرف اسبابها ضمن مجمع اسد بابل في قضاء ابو غريب". وأضاف المصدر أن "قوة أمنية تدخلت واعتقلت الطرفين".