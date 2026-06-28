مصدر لـ السومرية: صدور اوامر منع سفر على عدد من السياسين ورجال اعمال

نيوز- امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بصدور اوامر منع سفر على عدد من السياسين ورجال اعمال.



واضاف ان "ذلك جاء لحين انتهاء التحقيقات بقضايا الفساد". وقال المصدر لـ ، ان "اوامر منع سفر صدرت على عدد من السياسين ورجال اعمال".واضاف ان "ذلك جاء لحين انتهاء التحقيقات بقضايا الفساد".