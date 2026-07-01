السجن المؤبد بحق تجار مخدرات في بغداد

وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضبطت بحوزة المدانين 1 كيلو غرام و488 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابعت، ان "الحكم صدر بحقهما استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".