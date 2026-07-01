الكشف عن حقيقة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "ما يجري هو ازدحام مروري طبيعي تزامناً مع نهاية الدوام الرسمي، وليس نتيجة إغلاق ".وأضاف، أن "التشديدات الأمنية مستمرة منذ فجر الأحد الماضي، تزامناً مع انطلاق حملة اعتقالات طالت مسؤولين بارزين بتهم تتعلق بالفساد".