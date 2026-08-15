توجيه حكومي يخص جرحى القوات الامنية والحشد

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "رئيس القائد العام للقوات المسلحة وجه بمتابعة حالات العلاج وتقدير الحاجة للإخلاء او الاستقدام الطبي للجرحى من كافة صنوف القوات والحشد الشعبي لحين تماثلهم للشفاء التام تقديرًا لتضحياتهم ومواقفهم البطولية دفاعًا عن ".وأكدت الوزارة – حسب البيان – "استمرارها في "تقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لمختلف صنوف القوات المسلحة والحشد الشعبي ومشاركة جميع مؤسساتها ومنتسبيها في هذا الواجب الوطني".