في الأنبار.. اعتقال متهم بحوزته 34 ختماً حكومياً مزوراً

أعلنت ، عن اعتقال متهم بحوزته أسلحة و34 ختماً حكومياً مزوراً.

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وقالت الوزارة في بيان، إن " ، تمكنت من خلال ، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، من تنفيذ واجب أمني نوعي أسفر عن إلقاء القبض على المتهم (ي ع ح) لقيامه بتزوير معاملات التعويض وحيازة أختام حكومية مزورة".

وأضاف البيان أن "عملية تفتيش دار المتهم أسفرت عن ضبط (34) ختماً حكومياً مزوراً، و(72) معاملة تعويض مزورة، فضلاً عن كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة والمستلزمات العسكرية وأجهزة الاتصال".