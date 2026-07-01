غلق وإزالة 33 موقعاً مخالفاً لصهر المعادن شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن (241285) واصلت إجراءاتها الخاصة بغلق وتدقيق المصانع والمعامل وكور صهر المعادن غير المجازة، بهدف تقليل التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج.وأضافت، أن اللجنة، وبالاشتراك مع مفارز من الوطني/الأمن الاقتصادي، وشرطة بيئة ، ومديرية بيئة ، وبلدية الشعب، والقطعات الماسكة للأرض، تمكنت من غلق وإزالة 33 موقعاً مخالفاً للشروط والضوابط البيئية.وأكدت القيادة أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والحد من الأضرار البيئية التي تسببها تلك المواقع.