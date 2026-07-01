تفاصيل جديدة بشان احداث فجر اليوم في بغداد

وقال المصدر لـ ان "القوات الأمنية عثرت على شضايا لمقذوفات الدفاعات الجوية في دون اصابات تذكر"، مبينا ان "المقذوفات اطلقت على طائرات مسيرة فوق فجر اليوم".وتابع "كما تم العثور على مقذوفات الدفاعات الجوية ضمن منطقة ادت الى تضرر مركبتين احداها تابعة الى امانة المزارات والثانية الى الامين العام لمرقد الصحابي دون اية اصابات بشرية".