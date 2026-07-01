الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 3 إرهابيين في بغداد والأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن أبطال مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة السادسة والسابعة عشر من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في العاصمة ".وتابعت انه "بعملية أخرى لمفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة العاشرة تمكنت من القاء القبض على ارهابي اخر في ".