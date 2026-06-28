ادعى ان القتيل انتحر دهسا.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل في الزبير

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "بعد ورود إخبار من شقيق المجنى عليه بتاريخ الثامن من الشهر الحالي عن فقدانه، أخبر شقيق المفقود يوم أمس عن العثور على بقايا جثة أخيه المتفسخة في منطقة البترو بقضاء ، وبالقرب منها رسالة حاول فيها الجاني أن يبين أن المجني عليه قد تعرض إلى حادث دهس وهو يطلب السماح، في محاولة للإيحاء بأن الحادث ناجم عن دهس وهروب".واضافت "بمواصلة التحقيقات الدقيقة ومطابقة الرسالة مع خط كتابة الأخ المخبر، تبين وجود مطابقة في الخط، وبهذا تمكنت المفارز من كشف ملابسات الجريمة والتوصل إلى الجاني، ليتبين أنه شقيق المجنى عليه، والذي اعترف بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات عائلية، وضُبط السلاح المستخدم فيها".وأكدت القيادة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء"، مشيدةً "بجهود مكافحة الإجرام في سرعة كشف الجريمة ودقتها".