تطورات أمنية في بغداد: انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الصدر (فيديو)

وأُغلقت بوابات منذ ما قبل الساعة الثالثة فجراً، حيث دخلتها أرتال طويلة من العربات المصفحة، وشوهدت دبابات تتحرك داخل شوارعها وهي مجهزة بمدافع موجهة إلى الخلف، كما سمع السكان قبل الساعة الخامسة فجراً أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت لدقائق داخل محيط المنطقة .وفرضت القوات الأمنية إجراءات تدقيق مشددة على ، شملت التأكد من هويات المسافرين المغادرين والوافدين. كما شهدت شوارع انتشاراً مكثفاً لمدرعات التي تمركزت في عدة طرق رئيسية في أعقاب حملة الاعتقالات.وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات الحكومية أو الأمنية يوضح طبيعة المداهمات أو أسباب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء.