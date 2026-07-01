انفجار ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" في الفلوجة

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بإصابة شخص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في بمحافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ ، إن "ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم الإرهابي انفجرت في منطقة الحصي".

وأضاف المصدر أن "العبوات كانت متروكة داخل (بزل) وأدى الانفجار إلى إصابة شخص بجروح".