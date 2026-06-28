القبض على متسولة اجنبية في بغداد اساءت للعراق بمقطع فيديو

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قوة من قيادة شرطة القت القبض على متسولة من إحدى الجنسيات الآسيوية، تمتهن التسول داخل ، من خلال استخدام أساليب تحتال بها على المواطنين لكسب تعاطفهم للحصول على الأموال".واضافت ان "المتسولة قامت من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة إلى سمعة العراق"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".