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القبض على "خبير التخفي والمناورة" بتجارة المخدرات بحوزته (29) كغم من الحشيشة
أمن
2026-06-29 | 03:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
0 شوهد
السومرية نيوز
– امني
اعلنت
المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القبض على "خبير التخفي والمناورة" في تجارة المخدرات بحوزته (29) كغم من الحشيشة.
وذكر بيان للمديرية ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في عملية استخبارية اتسمت بالدقة العالية، تمكنت مفارز
المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
والمؤثرات العقلية، متمثلة بقسمي التحقيقات الخاصة والمراقبة السرية، وبعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي تحقيق
المحكمة المركزية
الخاص بقضايا
مكافحة المخدرات
، من توجيه ضربة نوعية لشبكات الاتجار بالمخدرات، أسفرت عن ضبط (29) كيلوغراماً من مادة الحشيشة المخدرة، وإلقاء القبض على أحد التجار الخطرين ممن يمتلكون خبرة في التخفي والمناورة وتغيير أساليب التهريب والترويج".
واضاف ان "العملية جاءت بعد جهود استخبارية دقيقة وتقاطع للمعلومات، أسهمت في تحديد تحركات المتهم ومتابعته، ليتم إحكام السيطرة وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، أثناء توجهه لاستلام الشحنة المخدرة عن طريق تتبع تقنية (GPS)".
وأكدت المديرية وفقا للبيان "استمرارها بتنفيذ عملياتها الاستباقية النوعية، وملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدرات، وتجفيف منابع هذه الآفة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه".
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