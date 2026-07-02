بكمين محكم.. احباط محاولة تنفيذ "دكة عشائرية" في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بلجيكا تهزم السنغال بريمونتادا وتعبر إلى دور الـ16 من المونديال
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568617-639185734646136901.jpg
بكمين محكم.. احباط محاولة تنفيذ "دكة عشائرية" في بغداد
أمن
2026-07-02 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
296 شوهد
السومرية
نيوز- امني
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
، اليوم الخميس، عن احباط محاولة تنفيذ "دكة عشائرية" في بغداد.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
ان "مفارز مركز شرطة
شهاب التميمي
، تمكنت بسرعة استجابة من إحباط الاعتداء بالاشتراك مع
الشرطة الاتحادية
و نجدة
الكرخ
، جاء ذلك عقب مشاجرة أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص، حيث فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً، واستوقفت عجلة ضُبط بداخلها ثلاث بنادق كلاشنيكوف ومسدس، وألقت القبض على خمسة متهمين كانوا يعتزمون تنفيذ الاعتداء".
وتابعت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
عمليات بغداد تعلن إحباط “دكة عشائرية” شرقي العاصمة واعتقال 3 متهمين
11:29 | 2026-06-10
اعتقال 3 متهمين بتنفيذ "دكة عشائرية" شمال البصرة
15:35 | 2026-06-14
كمين محكم يطيح بمخرب زجاج سيارات المواطنين في بغداد
10:08 | 2026-04-05
بكمين محكم.. القبض على تاجري أسلحة بطرق غير قانونية في الانبار
05:59 | 2026-05-29
بغداد
كمين
الشرطة الاتحادية
السومرية نيوز
شهاب التميمي
شرطة الاتحاد
سومرية نيوز
السومرية
التميمي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محكمة الكرخ تُصدر حكمًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم
محليات
38.01%
06:53 | 2026-06-30
محكمة الكرخ تُصدر حكمًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم
06:53 | 2026-06-30
التربية: إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الأربعاء
محليات
21.81%
16:47 | 2026-06-30
التربية: إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الأربعاء
16:47 | 2026-06-30
مصدر لـ السومرية نيوز: رفع الحصانة عن ثلاثة نواب
سياسة
20.46%
06:50 | 2026-06-30
مصدر لـ السومرية نيوز: رفع الحصانة عن ثلاثة نواب
06:50 | 2026-06-30
خبر يخص رواتب المتقاعدين
محليات
19.72%
07:20 | 2026-06-30
خبر يخص رواتب المتقاعدين
07:20 | 2026-06-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
اخترنا لك
مكافحة الإجرام تحرر مختطفا وتلقي القبض على خاطفيه في بغداد
05:16 | 2026-07-02
جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على تاجري مخدرات
03:56 | 2026-07-02
مسيرة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية
17:04 | 2026-07-01
انفجار ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" في الفلوجة
16:00 | 2026-07-01
الكشف عن حقيقة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد
09:27 | 2026-07-01
غلق وإزالة 33 موقعاً مخالفاً لصهر المعادن شرقي بغداد
08:49 | 2026-07-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.