بكمين محكم.. احباط محاولة تنفيذ "دكة عشائرية" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ان "مفارز مركز شرطة ، تمكنت بسرعة استجابة من إحباط الاعتداء بالاشتراك مع و نجدة ، جاء ذلك عقب مشاجرة أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص، حيث فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً، واستوقفت عجلة ضُبط بداخلها ثلاث بنادق كلاشنيكوف ومسدس، وألقت القبض على خمسة متهمين كانوا يعتزمون تنفيذ الاعتداء".وتابعت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".