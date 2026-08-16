في بغداد.. اعتقال شخص سرق 50 مليون دينار من منزل

وجاء في بيان للوزارة، "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ إجرام الجامعة من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ قدره 50 مليون دينار عراقي ومخشلات ذهبية من داخل أحد الدور السكنية".وجاءت عملية القبض وفق البيان "بعد أن استغل المتهم معرفته بخصوصية أصحاب الدار وكونهم خارج المنزل لسفرهم إلى ، ليقدم على دخول الدار وسرقة المبلغ المالي والمخشلات الذهبية".وأضاف البيان "على إثر الحادث، باشرت مفارز القسم بإجراءاتها التحقيقية، من خلال المتابعة الميدانية وجمع المعلومات والاستعانة بالجهد الفني المتخصص لمديرية مكافحة إجرام ، حيث تم التوصل إلى هوية المتهم وتحديد مكان وجوده".وتابع "بعد استحصال الموافقات القانونية، تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".