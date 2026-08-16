أسباب الانتشار الأمني في قضاء أبو غريب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " اللواء الركن هادي الكناني يرافقه نائبه لشؤون الداخلية ومعاون القائد لشؤون الدفاع/الكرخ وعدد من ضباط هيئة الركن، اجرى زيارة تفقدية لمقر لواء المغاوير/قيادتنا في قضاء ابي غريب غربي العاصمة، حيث كان في استقباله العميد الركن آمر اللواء وامري الوحدات".وأضاف ان "القائد استمع فور وصوله إلى إيجاز مفصل عن المهام والواجبات الموكلة للواء وانتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية".وأكد خلال الزيارة على "ضرورة متابعة الجاهزية والاستعداد القتالي للوحدات مع تكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالممارسات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، وتقديم الدعم والاسناد للدوائر الحكومية والتعاون مع المواطنين".وفي سياق متصل تفقد قائد العمليات بجولة استطلاعية قاطع مسؤولية اللواء والحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة وعدد من سيطرات مداخل العاصمة، مؤكداً "على تفتيش وتدقيق العجلات دون التأثير على انسيابية السير المرورية"، موجهاً "بالاهتمام بالمتطلبات الإدارية والخدمية للمقاتلين لرفع الحالة المعنوية التي تمكنهم من أداء واجابتهم بكل مهنية وإخلاص".