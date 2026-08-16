الداخلية تتخذ إجراءات بحق منتسب ظهر بفيديو يعتدي على مواطنين

وقالت الوزارة في بيان، إن التدقيق والمتابعة أظهرا أن المنتسب كان يرتدي الزي الرسمي خارج أوقات الدوام، وشارك في الاعتداء على المواطنين.وأضافت أن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وقائد وجّها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب وإيداعه التوقيف.وأكدت الوزارة، استمرار الجهات المعنية بإجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث والوقوف على تفاصيله بشكل كامل.