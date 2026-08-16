القبض على سارق عملة أثرية من كنيسة في بغداد

وذكر المصدر في حديث لـ " "، إن قوة أمنية من شرطة ألقت القبض على المتهم بعد سرقته عملة أثرية قديمة من داخل الأرمنية الكائنة في .وأكد المصدر إيداع المعتقل التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإحالتهم إلى الجهات قضائية المختصة.