بالأسماء.. تغييرات أمنية في مناصب قيادية بالشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية

— أمن



كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأحد، عن صدور أوامر بنقل وتكليف عدد من القيادات والضباط في وقيادة ، وذلك في إطار إعادة التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في المناصب الأمنية.

وأوضح المصدر للسومرية نيوز، أن التنقلات شملت الذوات المدرجة أسماؤهم وتكليفاتهم الجديدة أدناه:

الفريق الركن : نُقل من منصب قائد بالشرطة الاتحادية إلى منصب ممثل في للقوات المسلحة.



اللواء جعفر : نُقل من منصب الخامسة شرطة اتحادية إلى منصب قائد منطقة .



العميد الركن نصيف: نُقل من منصب آمر لواء المهمات الخاصة إلى منصب قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية.



اللواء فاضل : نُقل من منصب قائد قيادة حفظ القانون إلى منصب قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية.



العميد الركن : نُقل من منصب آمر إلى منصب قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية. نُقل من منصب قائد بالشرطة الاتحادية إلى منصب ممثل في للقوات المسلحة.نُقل من منصب الخامسة شرطة اتحادية إلى منصب قائد منطقة .نُقل من منصب آمر لواء المهمات الخاصة إلى منصب قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية.نُقل من منصب قائد قيادة حفظ القانون إلى منصب قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية.نُقل من منصب آمر إلى منصب قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية.

