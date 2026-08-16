اعتداء واعتقالات.. ماذا حدث في مستشفى الفضيلية ببغداد؟

وأوضح المصدر للسومرية نيوز، أن حادث الاعتداء جاء عقب وفاة أحد أقارب المعتقلين داخل المستشفى، مما أدى إلى نشوب مشاجرة والاعتداء على كادر الحماية.وأسفر الحادث عن إصابة عدد من عناصر الشركة الأمنية بجروح وإصابات طفيفة في الوجه، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتسيطر على الموقف وإحالة المعتدين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.