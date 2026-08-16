إحباط تهريب أكثر من 800 قطعة أثرية وإلقاء القبض على حائزها ببغداد

وذكرت الوكالة في بيان، أن مفارز (جانب الرصافة) تمكنت بالجرم المشهود من ضبط أكثر من 800 قطعة من المسكوكات الأثرية القادمة من خارج البلاد قبل تهريبها أو التعامل بها.وأضاف البيان أن المتهم اعترف صراحة خلال التحقيقات الأولية بحيازته هذه المواد لغرض المتاجرة بها خارج الأطر القانونية، مؤكداً استمرار مفارز الوكالة في متابعة شبكات تهريب الآثار للحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي للبلاد.