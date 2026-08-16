تفاصيل جريمة قتل رجل على يد بناته وزوجته في بغداد

وقال مصدر في القيادة لـ ، ان "قوة امنية تمكنت من القاء القبض على متهمات عدد (2) مطلوبات وفق المادة (406) ق.ع لقيامهن بالاشتراك مع (والدتهن) بقتل (والدهن)".وأضاف ان "والدة المتهمات اعترفت بقيامها في قتل زوجها المجنى عليه في 22 كانون الأول 2025 بالاشتراك مع بناتها"، موضحا انه "تم تخدير المجني عليه بمادة منومة وسكب النفط عليه وحرقه اثناء نومه وعلى اثرها فارق الحياة".وبين انه "تم ايداعهن التوقيف في مركز شرطة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".