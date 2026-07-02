مكافحة الإجرام تحرر مختطفا وتلقي القبض على خاطفيه في بغداد



ـ امني



أعلنت مديرية مكافحة إجرام الزعفرانية، اليوم الخميس، تحرير شخص تعرض للاختطاف، وتلقي القبض على الخاطفين.





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات من السيطرة المركزية، حيث أسفرت المتابعة الميدانية على تحديد مكان احتجاز المجنى عليه، ومداهمة المكان وتحريره".



وتابعت انه " تم ضبط بندقية نوع (كلاشنكوف) مع خمسة مخازن بحوزة المتهمين".