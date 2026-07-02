جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على تاجري مخدرات

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز انه "تم تنفيذ عملية بالتعاون مع والمؤثرات العقلية وقيادة شرطة المحافظة اسفرت عن القاء القبض على احد تجار وتم تسليمه الى المديرية أعلاه".وتابع، انه "بعملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على احد تجار المخدرات في وتم تسليمه اصوليا الى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نفس المحافظة".ومن جانب اخر، وفي محافظة ، نفذت قوة من جهازنا عملية واسعة استهدفت عدداً من اقضية ( الفجر -الفهود -سوق الشيوخ -البطحاء) لغرض استطلاع و تفتيش الحدود الفاصلة مع محافظات (واسط، ، ، ، المثنى)".