للمرة الثانية في يوم واحد.. طائرة مسيرة تستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في السليمانية

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي تشهده المنطقة في غضون أقل من 24 ساعة.ويأتي هذا الحادث في ظل توتر أمني متصاعد، حيث يمثل هذا الاستهداف تكراراً لحادثة مماثلة وقعت في وقت سابق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يثير تساؤلات حول التطورات الأمنية في المناطق الحدودية والنشاط المتزايد للطائرات المسيرة التي تستهدف مواقع المعارضة الإيرانية داخل الأراضي العراقية.وحتى ساعة كتابة الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات في أو من جانب الفصائل المعارضة المعنية حول الجهة التي تقف خلف العملية.