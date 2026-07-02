الأمن الوطني يطيح بشبكات الغش التجاري ويضبط مخازن مخالفة للسلامة الصحية

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الجهاز في الأشرف من تنفيذ واجب نوعي في منطقة بالمدينة الصناعية، أسفر عن ضبط معمل غير نظامي يمارس نشاطاً تجارياً مخالفاً للقانون، إذ تبيّن أن صاحبه كان يعيد تعبئة الأرز الباكستاني في أكياس تحمل علامات تجارية مغايرة في عملية تدليس ممنهجة تستهدف المستهلك وتضر بالاقتصاد الوطني. وأسفرت العملية عن ضبط (٦٧٥) طناً. وجرى التحفظ على جميع المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وتابع، انه "تم القبض على (٣) متهمين داخل مخزن وهمي أثناء قيامهم بإعادة تعبئة مواد الغذائية وبيعها بعلامات تجارية مختلفة، إذ ضُبطت نحو (٧) أطنان من المواد الغذائية مع معدات خاصة بعمليات الغش في .وضاف، انه "تم القبض على متهم واحد يدير معملاً غير مجاز لإنتاج الألبان، وضُبطت بداخله كميات بلغت أكثر من (٥) أطنان من المواد الأولية والمنتجات الجاهزة مع معدات التصنيع في ".وأشار الى ان "تم ضبط معمل وهمي لإنتاج المواد الغذائية غير مستوفٍ للشروط الصحية، وإلقاء القبض على (٣) متهمين من القائمين عليه في ".