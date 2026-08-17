تشكيل لجنة لتدقيق أسعار الحوانيت في السجون

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير العدل وجّه بتشكيل لجنة لتدقيق أسعار الحوانيت في السجون ومقارنتها بأسعار السوق".وشدد على ضرورة "أن تُنجز اللجنة تقريرها وتقدّمه خلال 72 ساعة".