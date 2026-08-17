شرطة الديوانية توضح ملابسات إقدام مووقوف على حرق نفسه وتفتح تحقيقاً عاجلاً

وقالت القيادة في بيان تلقت نسخة منه، إنه "بتاريخ 13 / 8 / 2026، أقدم أحد الموقوفين في قسم حماية الأسرة والطفل، والبالغ من العمر 26 سنة، والموقوف على ذمة عدة قضايا مقامة ضده من قبل ذويه ومن بينها قيامه بالتعرض إلى والدته بالضرب وشقيقه وشقيقته، على حرق نفسه في ساحة التشميس بعد قيامه بجمع النفايات وحرقها ورميها على أجزاء من جسمه".وأضاف البيان، أنه "بناءً على ذلك، أمر قائد شرطة ، اللواء ، بتاريخ 14 / 8 / 2026، بتشكيل مجلس تحقيقي وتوقيف ضابط الخفر وعدد آخر من المنتسبين، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المقصرين بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".