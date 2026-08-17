الزيدي يوجه بالتحقيق بشأن الاعتداء على مكتب رئيس حكومة كردستان

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية، تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء الذي استهدف لرئيس حكومة إقليم ، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم، بمدينة ".كما وجّه الزيدي – وفق البيان – "بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت، والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه".