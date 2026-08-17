تحالف خدمات يدين تهديدات تطال القاضي فائق زيدان ويدعو لإجراءات حازمة بحق المتورطين

وقال التحالف في بيان، إنه "يدين تحالف خدمات بأشدِ عبارات الإدانة والاستنكار التهديدات التي تطال القاضي (فائق زيدان)، ويعدّها استهدافاً صريحاً لهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية".وأكد أن "القضاء يمثل صمام أمان لتحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، فإننا نرفض أي محاولة للنيل من استقلاله أو التأثير في قراراته".وأضاف "إننا إذ نثمّن عالياً مساعي في إسناد الجهود الإصلاحية للدولة، فإننا نرى أن هذه التهديدات تقف وراءها جهات متضررة من إجراءاتِ مكافحة الفساد، وأخرى خارجة عن القانون، تسعى إلى تعطيلِ مسار الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقِ الجهات والأشخاص المتورطين، وكشفهم للرأي العام، بما يصون هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطن بمؤسساتها".واتم البيان: "كما نشدُ على أيدي المؤسسات القضائية والتنفيذية للمضي قدماً في ذاتِ النهج الإصلاحي، واستئصال شبكات الفساد وكافة أذرعها ومصالحها غير المشروعة؛ فبناء عراق آمن ومستقر ومزدهر لا يستقيم إلا بدولةٍ قويةٍ، يسودها القانون، ويترسخ فيها الحكم ، وتصان فيها هيبة مؤسساتها الدستورية، ولا سيما القضاء".