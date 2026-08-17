القبض على متهم ببغداد انتحل صفة ضابط في مكتب رئيس الوزراء

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " قيادة شرطة ، تمكنت من خلال قسم شرطة ومكافحة إجرام الكرادة ودوريات مركز شرطة المسبح، من القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة (مقدم) في لغرض الاحتيال على المواطنين".وأضافت ان "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية حيث تم نصب كمين محكم، اسفر عن القبض عليه"، موضحة ان "المتهم من أرباب السوابق ومطلوب وفق احكام القرار (160) لسنة 1983".وتابعت انه "تم ايداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".