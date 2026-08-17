تدمير مضافة وقتل "إرهابيين" في كركوك

وقالت الخلية في بيان، "استمراراً للجهود الاستخبارية في ملاحقة فلول الإرهاب، وبناءً على معلومات دقيقة وردت من مديرية الاستخبارات العسكرية، تم رصد حركة لعدد من العناصر الإرهابية داخل إحدى المضافات في ضمن قاطع ".

وأضاف البيان "على أثر هذه المعلومات وبإشراف وتنسيق مباشر من خلية الاستهداف في للقوات المسلحة، نفذ بواسطة طائرات ضربتين جويتين ناجحتين ومباشرتين استهدفتا الموقع المحدد".

وأسفرت الضربتان وفق البيان عن "تدمير المضافة بالكامل وقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت تتواجد داخلها".