وثائق رسمية تكشف عن استمارة جديدة للترقيات العسكرية الاستثنائية

وأظهرت وثائق رسمية أن الموافقة على الترقية الاستثنائية ستكون مشروطة باستكمال المتطلبات المحددة وإرفاق الأدلة اللازمة، في إطار تنظيم الإجراءات وضمان اعتماد معايير موحدة في منح الترقيات العسكرية الاستثنائية.ادناه الوثائق: