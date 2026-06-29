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وثائق رسمية تكشف عن استمارة جديدة للترقيات العسكرية الاستثنائية
أمن
2026-06-29 | 11:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
819 شوهد
وجّه القائد العام للقوات المسلحة
علي الزيدي
، بإعادة تنظيم آليات وضوابط منح الترقية الاستثنائية للضباط، وفق استمارة جديدة تشترط تقديم إثباتات ووثائق رسمية تؤيد أسباب منح الترقية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الموافقة على الترقية الاستثنائية ستكون مشروطة باستكمال المتطلبات المحددة وإرفاق الأدلة اللازمة، في إطار تنظيم الإجراءات وضمان اعتماد معايير موحدة في منح الترقيات العسكرية الاستثنائية.
ادناه الوثائق:
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