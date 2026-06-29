العبودي: تحديد 31 أيلول موعدا نهائيا لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة

وقال العبودي في مؤتمر صحفي حضرته ، انه "تم ابلاغ كل الجماعات المسلحة بوقت محدد لتسليم السلاح وهو ٣١ ايلول من العام العالي".واشار الى ان "الموعد يتزامن مع خروج القوات الاجنبية وبعدها سيصادر كل سلاح يصنف بأنه خارج سلطة القانون".