إتلاف قرابة 240 كيلوغراماً من المواد المخدرة

وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " أنه بالتنسيق مع ودائرة الطب العدلي في تم إتلاف 239 كيلو غراماً و837 غراماً من مواد مــخـــدرة".وتابعت أن "العملية شملت أيضا إتلاف 1388 قرصاً مــخــــدراً، و202 قنينة تحتوي على مادة الكودايين المخدرة".