قوة أمنية تداهم مدنية النرجس السكنية في البصرة للقبض على متهم بالتزوير (فيديو)

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "قوة امنية كبيرة طوقت مدينة النرجس السكنية لمداهمة منزل أحد المطلوبين في قضية تزوير مع إغلاق الرئيسي للمجمع لتأمين تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه ".وتابع، انه "لم يحدد لغاية الان شخصية المتهم الذي تم مداهمة منزله في مدينة النرجس".